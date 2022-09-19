Edirne'de makaron ve tütün ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde 719 paket doldurulmuş makaron ve 21 kilogram tütün ele geçirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheliler C.D. ve H.D'nin iş yerinde arama yaptı.

Aramada, satışı yasak 719 paket doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 21 kilogram tütün ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.





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