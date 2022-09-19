Keşan'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'de şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli G.Ö. gözaltına alındı.





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