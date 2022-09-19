AK Parti Milletvekili Aksal'ın Gaziler Günü mesajı

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında, Türk milletinin tarih boyunca bağımsız ve hür yaşadığını, hiç bir himaye altına girmediğini ve buna teşebbüs eden hiç bir güce boyun eğmediğini belirtti.

Gaziler Günü'nü kutlayan Aksal, şunları kaydetti:

"Bu vatan için şehit olmak, bu millet için gazi olmak, ömür boyu bu mücadelelerden savaşlardan vücudunda bir iz taşımak adeta bir gurur nişanesi olmuştur. Gaziler Günü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan savunmasında gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, bölünmez bütünlüğümüzün simgesi olan gazilerimize saygılarımı sunuyorum."

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