Edirne'de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Gaziler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Garnizon Komutanı Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu tarafından anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Piyade Albay Suat Kızılırmak, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Albay Kızılırmak, gaziliğin Tük vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının Türk fedakarlığının yaşayan bir destanı, gazilerin ise bu destanı yazan kişiler olduğunu söyledi.

Gazilerin Türk milletinin birlik ve beraberliğinin yaşayan sembolleri olduğunu belirten Kızılırmak, "Dünyanın en hassas bölgelerinde yer alan ülkemiz, bölgede bir istikrar unsuru ve uluslararası toplumun saygın bir üyesi olarak birlik ve beraberliğini bütün tehditlere rağmen sürdürebiliyor ve bu güzel topraklarda bağımsız şerefiyle yaşayabiliyorsa bunu aziz şehitlerimize ve siz gazilerimize borçludur." diye konuştu.

Türk Muharip Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter gazi Fevzi Demir ise gaziliği Türk milleti için çok önemli bir kavram olduğunu ifade etti.

Ulu Önder Atatürk'ün de gazi ünvanı ile anılmaktan büyük bir gurur duyduğunu anımsatan Demir, "Türk milletinin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği var oluş mücadelesinin şifresi 'ölürsem şehit kalırsam gazi' deyişinde saklıdır." dedi.

Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından protokol üyeleri, askerler, gaziler ve vatandaşların oluşturduğu kortej, Atatürk Anıtı'ndan Lari Camisi'ne yürüdü. Burada tüm şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için mevlit okutuldu.

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