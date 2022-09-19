Keşan'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde iş yerlerinden çeşitli malzemeler çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık şüphelileri A.C.Ü. ve V.D'yi İspat Cami Mahallesi Seçil Sokak'ta kovalamaca sonucu yakaladı.

Şüphelilerin ellerindeki çuvallarda çalıntı olduğu belirlenen çadır, sanayi malzemeleri, lastik zinciri, demir parçaları ele geçirildi. Bu malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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