Edirne'de ömrünü tamamlamış lastikler geri dönüşüm için toplanıyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de kullanım ömrünü tamamlamış lastikler geri dönüşüm ve bertaraf için toplanıyor.

Edirne Belediyesi ve Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) arasındaki protokol kapsamında "Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında sanayi siteleri, oto servisleri ve otomotiv lastikçileri tarafından biriktirilen ömrünü tamamlamış lastikler kamyonlara yüklenerek geri dönüşüm ve bertaraf işlemlerinin gerçekleşeceği tesislere götürülüyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Savaş Çerkez, ömrünü tamamlamış lastiklerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edildiğini, geleceğe daha yaşanabilir ve temiz bir dünya bırakabilmek adına çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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