Edirne'de asayiş

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir işyerinden elektronik eşya ve inşaat malzemeleri çaldıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.



Yenimescit Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi'nde polis ekipleri, çuvalla yürüyen iki şüpheliyi durdurmak istedi.



Kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerin taşıdıkları çuvalda fotoğraf makinesi, cep telefonları, inşaat malzemeleri ve kablolar tespit edildi.

Çalıntı olduğu belirlenen eşyalar sahibine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.T. ve K.A tutuklandı.



- Makaron ve kaçak tütün ele geçirildi

Keşan'da 14 bin 860 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 27 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, V.D'nin Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bulunan işyerinde arama yaptı.



Aramada, gümrük kaçağı 14 bin 860 makaron ile 27 kilo kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi.



V.D. hakkında adli işlem başlatıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.