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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Edirne'de kadın girişimcilerle buluştu:

AA

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Edirne'de kadın girişimcilerle buluştu:

EDİRNE (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kadınların eğitim, istihdam, meslek edindirme fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirdiğini söyledi.

Keşir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" toplantısında girişimci kadınlarla bir araya geldi.

Kadın buluşmalarını 9 Nisan 2021'de Hakkari'den başlattıklarını bildiren Keşir, fırsatları ve destekleri kadınlara anlatmak için il il dolaştıklarını, 80. toplantıyı da Edirne'de yaptıklarını ifade etti.

Kadınlara verilen destekleri anlatan Keşir, "20 yıldır artarak devam eden ve kadınlar daha çok üretsin, üretimin içinde olsun, büyük Türkiye'yi kadın erkek omuz omuza inşa edelim diye geliştirdiğimiz pek çok destek var. Hibeler, fonlar, faizsiz destekler var. Şunu gördük ki sahada, çok arzu ettiğimiz ölçüde bilinmiyor. Bir o kadar da ülkemin hayal kuran, hedefleri olan 'ah bir fırsat olsa da şu hayalimi gerçekleştirsem, şu dükkanı açsam, şu serayı açsam' diyen kadınları var." diye konuştu.

AK Parti'nin 20 yıldır kadınlara yönelik birçok fırsat sunduğunu dile getiren Keşir, 2001'de yüzde 13,5 olan kız çocuklarının üniversite eğitimi alma oranının, 2022'de yüzde 49'a yükseldiğini vurguladı.

KOSGEB'ten faydalananların yüzde 41'inin, İŞKUR'dan faydalananların ise yüzde 50'den fazlasının kadın olduğunu belirten Keşir, "Meslek eğitim kurslarında yüzde 57, işbaşı eğitim programlarında yüzde 52. Kadınlara eğitimde, istihdamda, meslek edindirmede bir fırsat verdiğinizde, kadınlar bunu sonuna kadar kullanıyorlar ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Ülkemin kadınları bu anlamda son derece dinamik, son derece güçlü ve istekli." ifadelerini kullandı.

- "Çok önemli uluslararası projelere imza atıyoruz"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da AK Parti'nin kadınlara yönelik birçok reform yaptığını, yapılan yasal düzenlemelerde kadının ve ailenin korunmasının hedeflendiğini söyledi.

Kadınların ekonomide, istihdamda, eğitimde, bilimde, siyasette güçlenmesi için çalıştıklarını dile getiren Aksal, şunları kaydetti:

"Yürütülen çalışmaların başarısı için konu ile ilgili taraflarla iş birliği, diyalog ve istişare mekanizmasının gerekliliğinin farkındayız. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler olmak üzere, Uluslararası Çalışma Örgütü, Dünya Bankası, bakanlıklarımız ve Cumhurbaşkanlığımız başta olmak üzere kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme, siyasal katılımda kadın erkek fırsat eşitliği olmak üzere çok önemli uluslararası projelere imza atıyoruz."

Konuşmaların ardından kadın girişimciler çalışmalarını anlattı.

Toplantıya, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve partililer katıldı.

Öte yandan Keşir, kentteki bir tesiste STK, dernek, oda ve kooperatiflerin kadın temsilcileri ile de bir araya geldi. Kadınların taleplerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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