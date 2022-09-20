En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de "Umudun Kanatlarında Pandemi Günlükleri" resim sergisi açıldı.

Ressam Selma Tunca'nın yağlı boya 32 eserinin yer aldığı sergi, Devecihan Kültür Merkezi Ressam Hayri Çizel sergi salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergiyi gezen Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, salgın döneminde bazı alışkanlıkların değiştiğini söyledi. Ressamın salgın nedeniyle babasını kaybettiğini anlatan Soytürk, "Kendisi de Edirneli olan Tunca'nın sergiyi burada açması önemli, tüm Edirnelileri sergiyi gezmeye davet ediyoruz." dedi.

Sergi 30 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.