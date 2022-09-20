AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'dan Millet Bahçesi açıklaması:

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EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Millet Bahçesi'nin bölgeye değer katacağını belirtti.

Aksal, kentteki bir tesiste gazetecilerin sorusunu üzerine yaptığı açıklamada, kent ormanına yapılması planlanan Millet Bahçesi'nin ihalesinin bugün yapılacağını söyledi.

Millet Bahçesi'nin bölgeye değer katacağını belirten Aksal, "Nehir kenarları Edirnelilerimizin hak ettiği şekilde düzenlenecek. Nehir kenarında vatandaşlarımızın gayet güzel şekilde oturacağı, bisiklete binebileceği, doğayla uyumlu bir Millet Bahçesi olacak. Bazı insanlar ne yaparsanız yapın karşı çıkıyor ama birileri karşı çıkıyor diye biz Edirnelileri hatta bütün çevre illerde yaşayan vatandaşlarımızı bu kadar güzel bir Millet Bahçesinden mahrum etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 81 ilinde ve ilçelerinde Millet Bahçesi yaptıklarını ifade eden Aksal, Edirne'deki projenin doğayla uyumlu olacağını belirtti.

Kent ormanının bakımsız olduğuna değinen Aksal, "Edirnelilerin nehirlerden yararlanmamaları büyük bir üzüntü kaynağıydı. Bu projeleri genelde belediyeler yapar. Ama maalesef Edirne Belediyesi yapmadığı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız eliyle biz yapalım dedik. Onlar istemiyorlar diye Edirnelilerimizi böyle güzel bir projeden mahrum etmeyeceğiz." dedi.

Aksal, Millet Bahçesi'ni nisan ayına kadar tamamlayacaklarını kaydetti.





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