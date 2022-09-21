Meriç Ovası'nda 78 bin dekarlık tarım arazisi modern sulamaya kavuşturuluyor

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EDİRNE (AA) - DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Edirne Meriç Sulaması Projesi'yle Meriç Ovası'nda 78 bin dekarlık arazinin modern sulamaya kavuşturulacağını bildirdi.

Prof. Dr. Akca, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak için çalışmalar yaptığını belirtti.

Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıldığına dikkat çeken Akca, Edirne Meriç Sulaması'nda çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Hayata geçirilen projeyle binlerce dekar tarım arazisinin sulamaya açılacağını belirten Akca, şunları kaydetti:

"Edirne ve ilçelerinde son dönemde yapılan en büyük sulama yatırımlarından biri olan Edirne Meriç Sulaması İnşaatı ile toplam 78 bin dekar alan modern sulamaya kavuşturulacaktır. Proje kapsamında Meriç Nehri’nden 2 adet pompa istasyonu ile alınacak sulama suyunun 260 kilometre boru hattı döşenerek sulama alanında dağıtımı yapılacak.



2021 yılından bu güne kadar toplamda 171 kilometre sulama borusu iş başına getirildi ve getirilen boruların 131 kilometrelik bölümü döşendi. Kalan 40 kilometrelik bölümü de 2022 yılı sonuna kadar tamamlanacak. 2022 yılının sonunda toplamda, 43 bin dekar alandaki borulu şebeke imalatlarının tamamlanmış olacak. Projenin milletimize ve çiftçimize hayırlı olmasını temenni ederim."





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