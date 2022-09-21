"Güneşin ninnisi" ile uyku kalitenizi artırabilirsiniz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Güneşin ninnisi" ile uyku kalitenizi artırabilirsiniz

AA

"Güneşin ninnisi" ile uyku kalitenizi artırabilirsiniz

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, D vitamini eksikliğinin uyku kalitesi ve sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Öztürk, AA muhabirine, D vitamini ve uyku arasındaki ilişkiye yönelik çalışmaların son dönemde arttığını ifade etti.

D vitamini eksikliği yaşayan kişilerde uykusuzluğun sıkça görüldüğünü belirten Öztürk, "D vitamini özellikle uykuyu düzenleyen beyin bölgelerine etki ediyor. Yapılan çalışmalar bunu gösterdi. D vitamini, önemli bir uyku hormonu olan melatoninin yapımında rol alıyor. D vitamini düzeyi düşük olan bireylerin, uyku kalitesinin düşük olduğu ve uykuya dalmakta zorlandıklarını biliyoruz." dedi.

Öztürk, uykusuzluk yakınmasıyla başvuran hastalarda olağan tetkiklerin dışında D vitamini düzeylerinin de ölçülmeye başlandığını dile getirdi.

- 10-15 dakika güneş banyosu önerisi

Vücuttaki D vitamini depolarının doldurulmasında güneşten faydalanmanın önemine değinen Öztürk, şunları kaydetti:

"Uykusuzluk şikayeti çekenler, uyku kalitesinin iyi olmadığını düşünenler, sabah kalktıklarında dinlenmemiş olarak kalkanlar için bir doktora gitmeden önce yapılacak işlerden biri, güneşten faydalanıp 10-15 dakika güneş banyosu yapmak. Güneşin D vitamini yapıcı etkilerinden yararlanmak ve orayı desteklemeyi öneriyorum. Buna 'güneşin ninnisi' adını vermeye başladılar. Güneşten yeteri kadar faydalandığımızda D vitamini düzeylerimizi olağan seviyelerinde tutabiliriz. Bu da uyku kalitesi ve sağlığını iyi yönde etkileyecektir."

D vitamininin vücutta pek çok işlevi olduğunu vurgulayan Öztürk, doktor kontrolünde D vitamini takviyesi alınabileceğini de sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne Roman Eylem Planı toplantısı, Vali Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapıldı
YEREL HABERLER Edirne Roman Eylem Planı toplantısı, Vali Kürşat ...
Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de hasat mesaisi başladı
YEREL HABERLER Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de hasat mesaisi ...
Meriç Ovası'nda 78 bin dekarlık tarım arazisi modern sulamaya kavuşturuluyor
YEREL HABERLER Meriç Ovası'nda 78 bin dekarlık tarım arazisi modern ...
DSP Edirne İl Başkanı Nalbantoğlu, toprağa verildi
YEREL HABERLER DSP Edirne İl Başkanı Nalbantoğlu, toprağa verildi
AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'dan Millet Bahçesi açıklaması:
YEREL HABERLER AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'dan Millet Bahçesi ...
Edirne'de "Umudun Kanatlarında Pandemi Günlükleri" resim sergisi açıldı
YEREL HABERLER Edirne'de "Umudun Kanatlarında Pandemi Günlükleri" ...
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Edirne'de kadın girişimcilerle buluştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe ...
Edirne'de yerleşim alanlarına yakın taş ocağında bilirkişi inceleme yaptı
YEREL HABERLER Edirne'de yerleşim alanlarına yakın taş ocağında ...
AK Parti'li Keşir: Kalkınma hedefi asla kadınsız olmayacak
YEREL HABERLER AK Parti'li Keşir: Kalkınma hedefi asla kadınsız ...
TBMM KEFEK Başkanı Aksal eğitim yatırımlarını anlattı
YEREL HABERLER TBMM KEFEK Başkanı Aksal eğitim yatırımlarını anlattı
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Okullar açıldı, kolonyaya talep arttı
YEREL HABERLER Okullar açıldı, kolonyaya talep arttı
Simurg Roket Takımı Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti
YEREL HABERLER Simurg Roket Takımı Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti
Edirne'de ömrünü tamamlamış lastikler geri dönüşüm için toplanıyor
YEREL HABERLER Edirne'de ömrünü tamamlamış lastikler geri dönüşüm ...
Edirne Valisi Kırbıyık, Lalapaşa'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, Lalapaşa'da incelemelerde ...
DSP Edirne İl Başkanı Nalbantoğlu, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER DSP Edirne İl Başkanı Nalbantoğlu, hayatını kaybetti
Edirne'de gaziler onuruna yemek programı düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne'de gaziler onuruna yemek programı düzenlendi
Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu ...
Keşan'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Keşan'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
Edirne'de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne'de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
AK Parti Milletvekili Aksal'ın Gaziler Günü mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili Aksal'ın Gaziler Günü mesajı
Müzikle hayata bağlanan genç kız kanseri yenerek EKPSS'de birinci oldu
YEREL HABERLER Müzikle hayata bağlanan genç kız kanseri yenerek ...
Keşan'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Keşan'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.