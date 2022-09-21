Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan Baykar Genel Müdürü Bayraktar'a ziyaret

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EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu ziyarette, Baykar'ın Türkiye'nin gururu olduğunu söyledi.

Dünya çapında başarılar elde eden Baykar Savunma'nın büyük başarılara imza attığını belirten Helvacıoğlu, "Milli Teknoloji Hamlesi ve ilk Milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan ve teknolojisinde lider ülkelerden biri haline getiren, gençlerimize özgüven aşılayan Baykar'a bölgemize ve ülkemize kazandırdıkları ve için teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Bayraktar da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Helvacıoğlu, Üsküdar Bilim Merkezi'ni de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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