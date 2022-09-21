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EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi şirketlerinde çalışan işçiler, kadro talebiyle basın açıklaması yaptı.

Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelen DİSK Genel İş Sendikası üyesi işçiler adına açıklama yapan Trakya Şube Başkanı Salim Şen, işçiler ve kamu çalışanlarına yönelik yapılan düzenlemelerden belediye işçilerinin yararlanamadığını savundu.

Belediye şirket işçilerinin de kamu işçisi olduğunu dile getiren Şen, "Belediye şirket işçilerinin kadro ve ilave tediye hakkı verilmelidir. Hükümet ve belediye işverenleri belediye işçilerinin bu sesine kulak vermelidir. Belediye şirket işçilerine kadro ve ilave tediye hakkı istiyoruz. Taşerondan kadroya geçen işçilerin zorunlu olarak emekli edilmesini kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

- EFOD'un "bAŞKa" fotoğraf sergisi açıldı

Edirne'de, Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) Hatice Şinik Fotoğraf Atölye Grubu tarafından "bAŞKa" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Derneğin Başkanı Serdar İyiiz, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, pandemi döneminde çalışmalara ara vermediklerini söyledi.

Bu dönemde atölyeleri çevrim içi gerçekleştirdiklerini belirten İyiiz, EFOD'un çalışmalarıyla diğer derneklere örnek olduğunu ifade etti.

Şinik de pandemi döneminde iki kişinin aşkını dans fotoğrafları ile anlatmaya çalıştıklarını belirterek, "Atölyemizin çalışması ışıkla boyama konusudur. Işıkla boyamayı model üzerinde gerçekleştirdik konusunun aşk olması da edebiyat ve resim de fotoğrafta neden olmasın diye düşünerek ikili ilişkilerdeki aşkı ele aldık sergimizde." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 45 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Sergiyi gezen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, EFOD'un tüm sergilerinin Atatürk Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleşeceğini kaydetti.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve fotoğrafseverler sergiyi gezdi.

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