TÜ Rektörü Tabakoğlu, öğrencilerle bir araya geldi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yeni akademik yılın ilk gününde öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, Sağlık Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler ile Eczacılık fakültelerinin öğrencileriyle ilk derslerinde buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi'nin büyük bir aile olduğunu belirtti.

Aileye yeni katılan öğrenciler ve eski öğrencilerle bir araya gelerek onların görüşlerini ve düşüncelerini almanın kıymetli olduğunu dile getiren Tabakoğlu, "Öğrencilerimiz bu ailenin en önemli parçaları. Onların bizlere sağlayacağı dinamizm ve heyecan daha ilk günden kendini hissettirdi. Şehrimiz ve yerleşkelerimize de ayrı bir canlılık gelmiş oldu. Bu heyecan ve birliktelik bizi hedeflerimize taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Tabakoğlu, eğitim öğretim yılının öğrenciler ve akademisyenler başta olmak üzere tüm Trakya Üniversitesine hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.