Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Aralarında husumet olduğu öğrenilen İ.E ile M.D, Karaağaç Mahallesi'nde tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.E. yanında getirdiği tabancayla M.D'ye ateş etti.

Ayağından yaralanan M.D. sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli İ.E polis ekiplerince gözaltına alındı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.