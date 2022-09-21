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CHP Genel Başkan Yardımcıları Edirne'de partilileriyle dayanışma yemeğinde buluştu

AA

CHP Genel Başkan Yardımcıları Edirne'de partilileriyle dayanışma yemeğinde buluştu

EDİRNE (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Milletin iradesinin tek hakim irade olmasını istiyoruz." dedi.

Öztrak, CHP Edirne İl Başkanlığınca Meriç Nehri kenarındaki bir tesiste düzenlenen "Dayanışma Yemeği"nde yaptığı konuşmada, partililerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Türkiye'nin yakında bir seçime gideceğini ve bu seçimde nasıl yönetileceğine karar verileceğini dile getiren Öztrak, hükümetin tarım politikalarını eleştirdi.

Tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin arttığını ifade eden Öztrak, "Çiftçimiz bu tarlaları nasıl ekecek?" diye sordu.

Tarımda çiftçiye desteklerin artırılması gerektiğini anlatan Öztrak, "Geçen yıl açık söyleyeyim buğdayda avantajlı bir dönemdi. Eski maliyetlerle buğday ekildi, 7,5 lira fiyat alındı. Bakalım bu sene o alınan 7,5 liralar o tarlaları ekmeye yetecek mi? Yetmeyecek mi? Ben şunu söyleyeyim. Devlet destek olmazsa, yetmez." dedi.

Öztrak, Türkiye'nin ekonomik olarak zorluklar yaşadığını belirterek yanlış politikalar nedeniyle enflasyonun yükseldiğini savundu.

Türkiye'deki ekonomik büyümenin sürdürülebilir olmadığını ileri süren Öztrak, cari açığın düşeceğinin söylenmesine rağmen bu gidişle açığın düşmeyeceğini belirtti.

Öztrak, hükümetin ekonomik vaatlerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

"Bu ülkenin bu şekilde gitmesi, düze çıkması ve 21. yüzyılın sonunda vadettikleri gibi dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olması mümkün değil." diyen Öztrak şöyle konuştu:

"Zaten 2023 yılında çıktılar dediler ki 'Bu ülkenin milli gelirini 2 trilyon dolar yapacağız.' 2011 yılından itibaren bunu vadediyorlar. Planlara da bunu yazdılar. Şimdi kendileri söylüyor. 850 milyar doları geçmeyecekler. 'Milli geliri adam başına 25 bin dolar yapacağız' dediler. Şimdi kendileri söylüyor 2023 yılında 10 bin doları ancak bulacak milli gelirimiz. Ne söyledilerse yarısı."

AK Parti'nin Sosyal Konut Projesi'ni de eleştiren Öztrak, iktidar olduklarında 500 binden fazla konut yapacaklarını, konut almak için müracaat eden vatandaşların tamamına sosyal konut vereceklerini vadetti.

"Biz kutuplaşma istemiyoruz, biz helalleşmeyi kucaklaşmayı istiyoruz." diyen Öztrak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz fakirlik istemiyoruz, biz herkesin zenginleşmesini istiyoruz. Hiç kimsenin dışlanmamasını istiyoruz. Bu ülkeyi liyakatle yönetmek istiyoruz. Milletin iradesinin tek hakim irade olmasını istiyoruz. Tek adamın hakim olmasını istemiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bize emanet ettiği Cumhuriyetin ilkelerinin daima ayakta olmasını istiyoruz.

Biz demokrasiyi istiyoruz. Şunu açıkça söyleyeyim. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız, esnaf kazanacak. Biz seçimleri kazanacağız, gençler kazanacak. Biz seçimleri kazanacağız, çiftçilerimiz kazanacak. Biz kazanacağız, işçilerimiz kazanacak. Biz kazanacağız, iş adamlarımız kazanacak. Biz kazanacağız, öğretmenlerimiz kazanacak, emeklilerimiz kazanacak. Biz kazanacağız, 85 milyon kazanacak."

- "Bu seçim geleceğimize karar vereceğimiz bir seçim"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da düzenlenen programın muhalefette geçirilen son dayanışma yemeği olmasını dilediğini belirtti.

İktidar olmak istediklerini dile getiren Salıcı, "Görünen o ki seçim mayıs, haziran, o tarihlerde olacak. Bu kış bütün gücümüzle, örgütümüze üye bütün arkadaşlarımız da hep beraber bu seçim sürecinde bütün tartışmaları, bütün bahaneleri her şeyi bir kenara bırakarak, bu seçim sürecine asılmamız ve bu mücadeleyi hep beraber sokakta vermemiz gerekiyor." dedi.

Salıcı, partililerden vatandaşlara Altılı Masa'nın, millet masasının ne olduğunu anlatmalarını istediklerini belirtti.

Parti örgütünün bütün gücünü sahaya, evlere, öbek örgütlenmesine, ev kadınlarıyla buluşmaya ve onların derdini dinlemeye yönlendirmesi gerektiğini ifade eden Salıcı, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönem, nasıl bir dönem olur, parti içindeki süreçler nasıl yürür, kim aday olur, ön seçim olur mu, olmaz mı, bunları bir kenara bırakın arkadaşlar. Bunların vakti gelecek. Bunların konuşulacağı zaman gelecek. Şu anda yapılacak olan şey, Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarını adım adım örecek kadroları öne çıkarmak.

Hep beraber sahada bizim buraya yoğunlaşmamız gerekiyor. Bu seçim geçmişte olduğu gibi Ana Vatan'ın (ANAP) kaybettiği, DYP'nin kazandığı, DYP'nin kaybettiği, SHP'nin kazandığı, onun kaybettiği, DSP'nin kazandığı seçim değil arkadaşlar. Bu seçim geleceğimize karar vereceğimiz bir seçim."

- Birlikte olduğumuzda nasıl başardığımızı gösterdik

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da CHP iktidarında, millet ittifakıyla birlikte Türkiye'yi içinde bulunduğu bütün sorunlardan kurtaracaklarını söyledi.

Torun, seçimlere 6 ile 8 ay arasında bir süre kaldığını belirterek parti teşkilatının sorumluluğunun büyük olduğunu dile getirdi.

Bu süreçte mücadele etmeleri gerektiğini ifade eden Torun, "Anketler veya çevrenizdeki bazı vatandaşların tepkileri, ortaya koyduğu irade, sizi asla rehavete kaptırmasın." dedi.

Programda, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da birer konuşma yaptı.

Programa, parti yöneticileri, belediye başkanları, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

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