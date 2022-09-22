"Saros Körfezi 9. Dağ Bisikleti Festivali" değerlendirme toplantısı yapıldı

EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Saros Körfezi 9. Dağ Bisikleti Festivali"nin 4 ülkeden 350 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi ve Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği işbirliğinde 9-11 Eylül tarihlerinde düzenlenen festivalin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, başarılı bir festivali geride bıraktıklarını, katılımcıların Keşan'dan memnun ayrıldığını ifade etti.

Gelecek yıl yapılacak festival için hazırlıklara şimdiden başladıklarını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"350 sporcu, 4 ülke ve 21 ilden katılımcılarla güzel bir bisiklet festivali gerçekleştirdik. Bizim için önemli bir festivali daha geride bıraktık. Türkiye'de geçilen güzergahlar anlamında en güzel rotası olan dağ bisikleti festivalini biz yaptık. Şu anda bu festivali tüm Türkiye izliyor. Bisiklet festivalleri arasında bir yarışma olsa açık ara birinci olacak bir festival süreci geçirdik. Bu durumu Hakan Eşme ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürüm Andaç Gedik'e borçluyum. Her iki kurum festivalde bir başarı hikayesi yazdılar. 130 kilometrelik parkurda arazilerimizde pedal çevrildi. 2023 yılında daha geniş katılımlı ve uluslararası düzeyde bir organizasyon gerçekleştirmek istiyoruz ve bunun sözünü bugünden vermek istiyoruz."

Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Hakan Eşme ise güzel bir festivali geride bıraktıklarını belirterek, "Organizasyonun güzelliği ve kusursuzluğu konusunda güzel geri bildirimler aldık. Bizimle işbirliği içinde çalışan tüm kurumlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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