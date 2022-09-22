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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli öğretmen çift yaşamlarına ikili bisikletle sağlık ve neşe katıyor

AA

Emekli öğretmen çift yaşamlarına ikili bisikletle sağlık ve neşe katıyor

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de emekli öğretmen çift, ilerleyen yaşlarına rağmen tandemleriyle (iki kişilik bisiklet) farklı illerdeki bisiklet festivallerine katılıyor. Bisikleti ulaşım aracı olarak da kullanan çift, bu sayede hayatlarına sağlık ve neşe katıyor.

Bisikletle ilkokul yıllarında tanışan 69 yaşındaki Tacettin Erişmiş, o zamandan beri bisikletten kopmadı. 2006 yılında emekli olduktan sonra iki tekerlekliye daha çok zaman ayıran Erişmiş, çıktığı uzun soluklu turlarda eşi evde yalnız kalmasın diye onu da bisiklete teşvik etti.

Eşiyle tandem kullanmaya başlayan 68 yaşındaki Nezaket Erişmiş, eşinin 60 yıllık bisiklet tutkusuna ortak oldu.

Edirne Bisiklet Gençlik Spor Kulübü Derneği (EBİS) üyesi olan Erişmiş çifti, tandem kullanmaya başladığı günden bu yana pek çok bisiklet festivaline katıldı.

Emekliliklerinin en güzel günlerini bisiklet sürerek yaşayan Erişmiş çifti, iki tekerlekliyi hem ulaşım hem de spor amaçlı kullanıyor.

Tacettin Erişmiş, AA muhabirine, bisiklet sürmenin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu söyledi.

Küçük yaşlarda bisiklet sürmeye başladığını ifade eden Erişmiş, "4'üncü sınıfa giderken dayımın Almanya'dan getirdiği bir bisikleti vardı, ilk defa ona bindim. Ondan sonra bırakamadım. Daha sonraki yıllarda öğretmen okuluna gittiğim zaman babam, sınıfı geçme hediyesi olarak bisiklet aldı. Öyle devam eden bir tutku benim için." dedi.

Bir süre motosiklet de kullandığını belirten Erişmiş, emekli olduktan sonra bisiklet kullanma alışkanlığını daha da ilerlettiğini üyesi olduğu EBİS ile yurt içi ve dışında birçok organizasyona katıldığını ifade etti.

- "Biz baston kullanıyoruz, sen daha bisiklet kullanıyorsun"

Erişmiş, çıktığı bisiklet turlarında hayat arkadaşını geride bırakmamak için tandem kullanmaya başladıklarını dile getirdi.

Yaşamın her alanında olduğu gibi bisiklet kullanırken de birlikte olduklarını anlatan Erişmiş, şunları kaydetti:

"Eşim evde yalnız kalıyordu. Onu kırmamak ve yalnız bırakmamak adına çift kişilik tandem almaya karar verdim. Kulübümüzün başkanı da tandem kullanıyordu, o bize biraz ders verdi. Biz de tandem kullanmayı daha sonra geliştirdik. Eşimle Düzce, Eskişehir, Balıkesir ve Kırklareli'nde bisiklet festivallerine katıldık. Bizi görenler 'sizleri canı gönülden tebrik ediyoruz', 'gayet iyisiniz, ne mutlu size' diyerek onurlandırıyorlar. Bizim de hoşumuza gidiyor. Bunun yanında sağlığımız da çok yerinde. Eşimle birlikte bacak ağrısı, bel ağrısı hepsini unuttuk."

Bisiklet sürmeyi hayata benzeten Erişmiş, "Bisiklette durduğun an düşersin. Hayatta da durduğun an düşersin. Onun için bisiklet, hayata iki elle bağlanmak gibidir. Yaş itibarıyla kendimi iyi hissediyorum. Bazı arkadaşlarımız 'biz baston kullanıyoruz, sen daha bisiklet kullanıyorsun' diyorlar. İşte hareketliliğin faydaları bunlar, ne mutlu bisiklet sevenlere ve bisiklet dostu olanlara." dedi.

Erişmiş, tandem bisikletin tek kişilik bisiklete göre farklılıkları olduğunu ve 47 yıllık evliliklerindeki uyumu tandem bisiklet sürerken devam ettirdiklerini ifade etti.

Eşiyle bisiklet kullanmaya başlayınca hayatın daha güzel olduğunu vurgulayan Erişmiş, "Eve geldiğimizde o da mutlu oluyor. Ama tek kişilik bisikletle gittiğim zaman 'nerelere gittiniz, neler yaptınız' diye soruyor. Ama ikimiz aynı anda bisiklet sürdüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz ve evimizdeki huzur artıyor." diye konuştu.

- "Bisiklet insanı gençleştiriyor"

Nezaket Erişmiş ise bisiklet sürmeye başladıktan sonra kilo verdiğini ve rahatsızlıklarının azaldığını söyledi.

Bisikletin hayatlarına güzellik kattığını dile getiren Erişmiş, "Tandemle her zaman birlikteyiz. Eşim tek bisiklet kullandığında ben evde yalnız kalıyordum, canım sıkılıyordu. Şimdi beraberiz, her yere beraber gidip beraber geliyoruz. 5 yıldan beri tandem bisiklet kullanıyoruz. Bisiklet sürmekten keyif alıyorum. Bisiklet sayesinde kilo verdim. Nereye gidecek olsak bisikletle gidiyoruz. Bisiklet insanı gençleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Erişmiş, bisiklet kullanmanın yaşı olmadığını vurgulayarak, imkanı olan herkese bisiklet sürme tavsiyesinde bulundu.


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