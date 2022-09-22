Edirne'de köy yolları asfalt yerine beton kullanılarak yenileniyor

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EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Edirne Valiliği, eskiyen köy yollarını asfalt yerine daha uzun ömürlü ve düşük maliyetli beton malzeme kullanarak inşa ediyor.

İl Özel İdaresince yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında bazı köy yollarının yapımında beton tercih ediliyor.

Kuru olarak kamyonlarla inşaat alanına getirilen çimento, makineler yardımıyla yola seriliyor. Ardından silindirlerle sıkıştırılan çimento, üzerine dökülen özel sıvı yardımıyla sertleştirilerek beton halini alıyor.

Sertleşen beton yol, tamamlandıktan sonra hizmete açılıyor.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel idaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, AA muhabirine, il genelinde bu yıl 24 kilometrelik beton yol inşası planladıklarını söyledi.

Çalışmaların, Uzunköprü ilçesi Dere köyünün 3,5 kilometrelik bağlantı yolunda sürdüğünü belirten Ciğerci, 2,5 kilometresi tamamlanan yolu 3-4 günde tamamlayacaklarını dile getirdi.

Beton yol çalışmalarını teknolojik imkanlarla yaptıklarını ifade eden Ciğerci, "Günde 500 - 600 metreye yakın yol dökebiliyoruz. Bu iyi bir mesafe bizim açımızdan çünkü 3,5 kilometrelik yolu 7-8 gün gibi bir sürede vatandaşlarımızın hizmetine açmış oluyoruz." dedi.

Ciğerci, yerel imkanlar kullanılarak yapılan beton yolun asfalta göre daha dayanıklı ve düşük maliyetli olduğunu söyledi.

Bir beton yolun 20-30 yıl kullanılabildiğini belirten Ciğerci, "Asfaltta ağır tonajlı araçların geçmesi ve yolun çok kullanılması nedeniyle birkaç yıl sonra aşınmalar olabiliyor ama beton yolda biz bunu minimize ediyoruz. Muhtarlarımızdan, vatandaşlarımızdan gayet olumlu dönüşler alıyoruz. İl Özel İdaresinin 1874 kilometre yol ağının 26 kilometrelik bölümü betondan oluşuyor. Bu yıl yapacağımız 24 kilometrelik bölüm ile bunu 50 kilometreye çıkaracağız." diye konuştu.

Ciğerci, beton yol ağını plan dahilindeki çalışmalarla artırmayı hedeflediklerini belirtti.

- Köy halkı memnun

Beton yolların kısa sürede inşa edilerek hizmete açılması vatandaşları memnun ediyor.

Havsa'nın Naipyusuf köyünde de 1550 metrelik beton inşası köy halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Köy muhtarı Serkan Şahin, tamamlanan yolun beklediklerinden çok daha güzel olduğunu söyledi.

Kullanıma açılan yolun köy halkını memnun ettiğini belirten Şahin, "Başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah yolumuz köyümüze uzun yıllar hizmet verir." dedi.

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