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EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi ve Edirne İli Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde Üretici Kadınlar Pazarı üyelerine "Arı ve Arı Ürünlerinde Gıda Güvenliği" bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, üreticilere her konuda destek olduklarını belirtti.

Kırsaldaki üretime önem verdiklerini dile getiren Tanrıkulu, "Balın ne kadar değerli bir besin olduğunu çok ama çok iyi biliyoruz. Kırsalda üretim yapan üreticilerimize bal üretimi için gerekli bilgiyi sağlayacağız ve Üretici Pazarı'mızda üretilen balın satılmasına ön ayak olacağız." ifadelerini kullandı.

Edirne İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erdoğan Altınordu ise arıcılığın gelişmesi adına Edirne'de önemli çalışmalarda bulunduklarını, Edirne Belediyesi'nin de bu konuda kendilerinden bilgi istemesinin kendileri için büyük bir onur olduğunu belirtti.

Arıcılığın sadece bal üreten kişilere maddi gelir sağlamadığını dile getiren Altınordu, arı kovanı bulunan bölgelerde bitkisel üretimde de büyük oranlarda artış sağlandığını kaydetti.

- "Bağımsız Atık Toplayıcısı Kartı" verilecek

Sıfır Atık yönetmeliği kapsamında çeşitli düzenlemeler yapan Edirne Belediyesi, bağımsız atık toplayıcılarına "Bağımsız Atık Toplayıcısı Kartı" verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "Atık Toplayıcıları Genelgesi" kapsamında Edirne Belediyesi yetki sınırları içerisindeki bağımsız sıfır atık toplayıcılarının çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik oluşturdu.

Bu kapsamda Edirne Belediyesi, atık toplayıcısı olarak çalışmak isteyenlerin başvurusunu alacak. Genelgeye göre İl Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılarak uygun bulunanlar, bakanlığın Sıfır Atık Bilgi sistemine kaydedilerek "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı" ile çalışmaya başlayacak..

Kartı olan toplayıcılar Edirne’nin sokaklarında kağıt, plastik, metal, cam gibi ambalaj atıklarını toplayıp, geri dönüşümünü sağlayacak. Yönetmeliğe göre Edirne Belediyesi yetki alanı içerisinde atık toplama yetkisi sadece bu karta sahip olanların olacak ve toplayıcılar, kayıtlı olunan mücavir alan dışında atık toplayamayacak. Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı, kart sahibi dışındaki kişilerce kullanılamayacak, kullandıran ve kullananlar hakkında idari işlem yapılacak.

Başvurular 15 Ekim-31 Aralık 2022 tarihleri arasında Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne şahsen yapılacak.

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