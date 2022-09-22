Edirne'de yurda kaçak sokulmak istenen 11 lüks araç direksiyonu ve otomobil parçaları ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı Jandarma Uygulama Noktası'nda durdurulan Romanya plakalı otomobilde 11 lüks araç direksiyonu ve otomobil parçaları ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Romanya'dan Türkiye'ye gelen otomobil, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra jandarma ekiplerince durduruldu.

Sürücülüğünü İ.T'nin yaptığı otomobildeki aramada, yurda kaçak sokulmak istenen 11 lüks araç direksiyonu, 3 orta konsol lojistiği, 3 multimedya ekranı ve 3 multimedya yuvası ele geçirildi.

Şüpheli İ.T. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.





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