Edirne'de bir kilo 478 gram esrar ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda bir kilo 478 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları sürüyor.

Sokak satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında Karaağaç Mahallesi'nde şüpheli C.B'nin ikametinde arama yapıldı. Aramada, bir kilo 478 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli C.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.









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