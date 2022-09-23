Doğal gazın yaygınlaştığı Keşan'da hava kirliliği yüzde 52 azaldı

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EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, doğal gaz kullanımının artmasıyla Keşan'da hava kirliliğinin yüzde 52 azaldığını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, GAZDAŞ Edirne İşletme Müdürü Cumhur Pekdemir ve yetkililerin katıldığı toplantıda doğal gaz çalışmalarıyla ilgili planlamalar değerlendirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, ilçede doğal gaz abone sayısının yüzde 80'e ulaştığını ifade etti.

İzzetiye, Yenimescit ve Mustafa Kemal Paşa mahalleleri başta olmak üzere ilçe genelinde çalışmaların süreceğini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Doğal gazın kullanımına başlanmasıyla Keşan’da hava kirliliğinde yüzde 52 azalma oldu. Doğal gaz altyapısı konusunda GAZDAŞ ile uyum içinde çalışıyoruz. Konforlu, ekonomik ve çevreci bir yakıt olan, günlük hayatı kolaylaştıran ve hava kirliliğinin önüne geçilmesinde de önemli rol oynayan doğalgazın yaygınlaşması için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşımız adına takibini yaptığımız konu hakkında olumlu sonuçları alacağız."

Doğal gaz kullanımına geçilmeden önce İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Keşan'daki hava kirliliğinin Çin'le yarıştığı yönünde açıklamalar yapmıştı.

Ölçümlere göre 2015'te Keşan'ın hava kalitesi Türkiye'de havası en kirli yerleşim yeri olarak kayıtlara geçmişti.

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