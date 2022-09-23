TÜ'de "Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler Sempozyumu" düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Pazarlama Araştırmaları Derneği iş birliğinde "Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda, deneysel tasarım yöntemi ve uygulama deneyimleri ele alındı.

İki gün süren sempozyumda, alanında uzman 12 akademisyen, pazarlama araştırmalarında deneysel tasarım yöntemi konusunda 6 farklı oturumda sunum yaptı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sempozyum açılışında yaptığı konuşmada, üniversitenin son yıllarda ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılarla ön plana çıktığını belirtti.

Sempozyuma ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Tabakoğlu, teknoloji, Ar-Ge, inavosyon ve akreditasyon süreçlerine önem verdiklerini kaydetti.

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu ise sempozyumla genç araştırmacılara ve akademisyenlere pazarlama alanında destek sunmaya çalıştıklarını belirtti.

TÜ Öğretim Üyesi ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Nevin Üzerem de sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçenler teşekkür etti.

Sempozyumun açılış programına Koç Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı, Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ercan Gegez, akademisyen ve öğrenciler katıldı.













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