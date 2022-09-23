Keşan'da uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Keşan'da polis ekiplerince bir miktar uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Zati Yörükler Caddesi'nde yaptığı kontroller esnasında şüpheli M.A'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında şeffaf poşette 10 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili M.A, gözaltına alındı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.