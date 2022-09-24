Keşan'da trafik kazasında kaskı kırılan sürücüye yeni kask hediye edildi

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde geçirdiği trafik kazasında kaskı kırılan sürücüye yeni kask hediye edildi.



Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ile Motosikletli Polis Timleri, motosiklet sürücülerinin kask kullanımını artırmak amacıyla Alparslan Türkeş Meydanı'nda denetim yaptı.



Kontrollerde, kask takmayan sürücülere ceza uygulamak yerine Keşan Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın katkılarıyla alınan kasklar hediye edildi ve kask kullanımının önemine dikkat çekildi.



Kontrollere katılan Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, motosiklete kasksız binilemeyeceğinin altını çizerek, "Sürücülere, kasksız motosiklete binilmesi durumunda motosikletlerinin trafikten men edileceğini anlatıyoruz. Motosiklette kask kullanımı insan hayatı için son derece önemlidir." dedi.



Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Demirkan, buradaki kontrollerin ardından, geçirdiği trafik kazasından kaskı sayesinde yaralı kurtulan Burak Efe Karaman'ı tedavi gördüğü Keşan Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.



Ziyarette, kazada kaskı kırılan Karaman'a yeni kask hediye edilerek, kaskı sayesinde hayatta kaldığı anlatıldı.

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