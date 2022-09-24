Selimiye Camisi'ndeki restorasyon sürüyor

EDİRNE (AA) - SALİH BARAN - Türk-İslam mimarisinin başyapıtlarından sayılan Selimiye Camisi'nin kapsamlı restorasyonu devam ediyor.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, AA muhabirine "mücevher" olarak nitelediği Selimiye Camisi'ndeki restorasyonun yaklaşık 10 aydır devam ettiğini anımsattı.

Çalışmaların hızlı ilerlediğini ifade eden Kırbıyık, "Selimiye'de Cumhuriyet döneminin en kapsamlı restorasyon işi sürüyor, inşallah cami içerisindeki işlerimizi gelecek yıl mayıs ayına kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Caminin dışındaki çalışmalar ise devam edecek." dedi.

Vali Kırbıyık, bugüne kadar çalışmalarda kurşun örtü bakım ve tadilatları, kalem işleri, raspa işlemleri, kündekari kapıların bakım işlerinin yapıldığını anlattı.

Çinilerin temizliğinin sürdüğüne işaret eden Kırbıyık, "Yine konservasyon çalışmaları devam edecek. Eksik olan çinilerin de tamamlanması bu restorasyon çalışmalarının önemli başlıklarından birisi." diye konuştu.

- Minarelerdeki çalışmalar

Kırbıyık, restorasyon çalışmalarındaki en önemli çalışmalarından birinin de minarelerde yapıldığını söyledi.

Dıştan sarılan yaklaşık 85 metre uzunluğundaki minarelerde çalışma yapıldığını aktaran Kırbıyık, "Zaman içinde belli yıpranma ya da statik yapılarıyla ilgili risklerin ortaya çıkıp çıkmaması çok önemliydi. Buna ilişkin bilimsel tespitler yapıldı. Bilim kurulu da konuyu değerlendirildi. Herhangi bir söküm ihtiyacı olmaksızın yapılacak güçlendirme ve onarım çalışmalarıyla tekrar minarelerin hizmet verebileceği yönünde bir karar verildi. Bu da çalışmaların hızlanması için son derece önemliydi." dedi.

Kırbıyık, bilim kurulu kontrolünde çalışmaların hızla sürdürüldüğünün altını çizdi.

- Çalışmalar sırasında Selimiye ziyarete açık

Selimiye'nin restorasyonu sırasında ziyaretlere açık olduğunu anımsatan Kırbıyık, bunun önemli bir sorumluluk olduğunun da altını çizdi.

Selimiye'yi görmeye yurt içi ve dışından binlerce kişinin geldiğini vurgulayan Kırbıyık, şöyle devam etti:

"Seçilen yöntemin doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok uzak yerlerden Selimiye'yi görmek için gelen misafirlerimiz oluyor. Onlar şu anda hem ibadet hem ziyaret boyutuyla Selimiye'yi ziyaret ediyorlar. Yaklaşık dörtte birlik alan ibadete açık. Tabi şu anda Selimiye'yi Selimiye yapan özelliklerden biri olan kubbeyi görme fırsatları olmuyor. İnşallah gelecek yılın içerisinde tamamlanıp içerideki şantiye ve iskeleyi söktükten sonra kubbenin de sergilenebilir hale getirilmesiyle, tüm misafirlerimize kubbeyi de sergileme fırsatı bulmuş olacağız."

- Restorasyon kapsamında neler yapılacak?

Çimentolu uygulamalar yapıdan uzaklaştırılacak, caminin cam ve ahşap pencere doğramaları tamamen yenilenecek. Uygulamada bütün caminin yer döşemeleri sökülerek, özgün olanlar kontrol edilecek ve döşeme taşlarında herhangi bir hasar varsa ilgili raporlar doğrultusunda hasarlar giderilecek. Mahfil katı zemininde kullanıldığı tespit edilen çimentolu şap mekanik yöntemlerle sökülerek yapıdan uzaklaştırılacak ve orijinal zemin (küfeki) açığa çıkarılacak.

Cami içinde yer alan 264 alçı içlikten 1983 onarımlarında düz cam veya pleksiglas yapılanlar, yeniden paslanmaz çelik strüktürlü ve şişe dibi camlı olarak yenilenecek. Tüm beyaz çimentolu dışlıkları ise suya dayanıklı alçı (anhidrit veya şeker alçı) ile paslanmaz teçhizatlı ve şişe dipli olarak değiştirilecek.

Cami ana mekanın tüm pencerelerindeki özgün ahşap kepenkler ile ahşap kapılar özellikle alt eteklerinden kontrol edilerek çürüme, malzeme kaybı ve eksik parça onarımları yapılacak. Caminin atmosferik etkilerle çürümüş olan tüm ahşap pencere doğramaları restorasyonda yeniden yapılacak.

Caminin kalem işlerindeki bozulmaları da restorasyon çalışmalarında giderilecek.

Geçmiş onarımlarda dönemin restorasyon anlayışı olarak kabul gören ancak bugün sakıncaları nedeniyle tümüyle tarihi yapıya zarar verici olarak kabul edilen kubbelerdeki sıvalar, derz tamirleri, döşemelerdeki çimentolu şap, beton dışlıklar gibi portland çimentolu uygulamalar, restorasyon çalışmaları sırasında yapıdan uzaklaştırılacak.





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