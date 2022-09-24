Edirne'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın hasara neden oldu.

Dilaverbey Mahallesi İzmir Caddesi'ndeki binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

Evde bulunan Selma Baraz (68) komşularından kendisini kurtarmaları için yardım istedi. Bu sırada olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baraz ve evinde beslediği köpeği mahalle sakinlerinin yardımıyla evden çıkmayı başardı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın evde hasara yol açtı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.