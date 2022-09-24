Saadet Partisi Edirne İl Teşkilatınca "Edirne Tarım Şurası" düzenlendi

EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Edirne İl Teşkilatı tarafından "Edirne Tarım Şurası" programı düzenlendi.

Edirne Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda kentteki tarım faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Kovid-19 salgınının tarımın önemini tüm dünyaya hatırlattığını söyledi.

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Her zaman ifade ettiğimiz gibi tarım sektörü bir ülkenin güvenlik meselesidir, can damarıdır. Tarım, orman ve hayvancılık ülkemizin kendi gücüyle ayakta durabilmesi için stratejik öneme sahip sektörlerden biridir. Bununla birlikte topraklarımız, iklimimiz, sahip olduğumuz bitkisel çeşitlilik, su potansiyelimiz ve yetişmiş insan faktörümüz en büyük güç kaynağımızdır. Bu münasebette çiftçilerimizin desteklenmesi ve teşvik edilmesi ülke ve insanımız için hayati öneme sahiptir."

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk ise kentin önemli bir tarım potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Çeltik üretiminde Türkiye genelinde Edirne'nin lider kent olduğunu belirten Öztürk, şöyle konuştu:



"Geçen yıl kanola üretiminde ikinci sırada, ayçiçeği üretiminde üçüncü sırada, buğday üretiminde de dördüncü sıradaydık. Bu sene harman devam ediyor ve verimler henüz netleşmedi. Ama bu verilere bakınca Edirne'nin ne kadar önemli bir tarım şehri olduğunu görmüş oluyoruz. Bildiğiniz gibi dünya bir pandemi döneminden çıktı. Gıdanın ve tarımın önemini görmüş olduk. Türkiye'ye bakıldığında büyüyen ve genç bir nüfusa sahibiz. Özellikle tarımsal ve hayvansal üretim konusunda tedbirler almalıyız."

​​​​​​​Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş de tarımın önemine vurgu yaptı, tarım arazilerinden en iyi şekilde faydalanılması gerektiğini dile getirdi.

Programda, Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Erdoğan Yanılmaz, gazeteci Sadettin İnan ve Ziraat Yüksek Mühendisi Halil İbrahim İriş de birer sunum yaptı.

Programa, oda ve borsa başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çiftçiler katıldı.





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