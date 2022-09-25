Edirne'de "Lalapaşalılar Günü" etkinliği düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele eden Lalapaşa Spor Kulübü yöneticileri ve taraftarları kulüp yararına düzenlenen "Lalapaşalılar Günü" etkinliklerinde bir araya geldi.



Belediyenin düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, Lalapaşa Spor Kulübü Başkanı Emre Tezcan, kulüp yönetimi, taraftar ve vatandaşlar katıldı.



Kaymakam Bulut programda, spor alanında yaptıkları yatırımlara devam edeceklerini belirtti.



Belediye Başkanı Arslan ise her zaman sosyal projelere destek verdiklerini, bundan sonrada vermeye devam edeceklerini belirtti.

Etkinlik, müzik dinletisinin ardından sona erdi.









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