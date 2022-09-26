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EDİRNE (AA) - Edirne'de "Edirne Kırmızısı Hasat Günü Şenliği" düzenlenecek.

Trakya Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Ekim Çarşamba günü Sultan 2. Beyazıt Külliyesi'nde düzenlenecek etkinlik, kırmızı keman ve kırmızı viyola eşliğinde semazen gösterisiyle başlayacak.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu ve Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık'ın açılış konuşmalarının ardından Edirne Kırmızısı Fotoğraf Sergisi açılacak.

Yazar Sabriye Cemboluk'un katılımıyla Edirne Kırmızısı romanının imza törenin de yapılacağı şenlikte "Topraktan kumaşa Edirne kırmızısı" konulu panel düzenlenecek.

Şenlik, kumaş boyama ve baskı çalışması ve Edirne Kırmızısı'na hayat veren kök boya bitkisinin hasadının yapılmasıyla sona erecek.



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