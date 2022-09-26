EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında gerçekleştirilen Balkanlar ziyaretlerini değerlendirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Balkanların Türkiye için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Balkan topraklarının her bir karışının ortak geçmişten bir iz taşıdığını ifade eden Aksal, "Bu topraklarla ortak tarihimiz, ortak kültürümüz, ortak kederlerimiz, sevinçlerimiz var. O nedenle Balkanlar gönül coğrafyamızdan daha öte adeta gönül coğrafyamızın kalbidir." ifadelerini kullandı.

Balkanlarda gerçekleşen ziyaretler esnasında yakın zamanda hayatını kaybeden İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’nin dualarla anıldığını belirten Aksal, Mete’nin ömrü boyunca Batı Trakya’daki soydaşlar için çalıştığını ve kendisini rahmetle andığını ifade etti.

Aksal, Batı Trakya’nın yanı sıra Kuzey Makedonya’da da ziyaretler gerçekleştirildiğinin altını çizen Aksal, şöyle devam etti:

"Balkanlardaki soydaşlarımızla var olan gönül birliğimiz çerçevesinde Osmanlı’dan ecdadımızdan kalma tarihi yapıları görmenin, soydaşlarımızın halen devam ettirdiği ortak gelenek göreneklerimize şahit olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadık. Gördük ki Ülkemize coğrafi sınırlarının ötesinde gönül coğrafyamızdaki sevgi ve teveccüh bambaşka."



-Dil Bayramı

Trakya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Günşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün himaye ve katılımlarıyla 26 Eylül 1932 tarihinde 1. Türk Dili Kurultayı’nın düzenlendiği tarihin 90. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Aynı zamanda Türk Dili Bilim Kurulu Üyesi ve Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Onursal Üyesi Günşen mesajında Dilin bir milleti millet yapan kültür değerlerinin başında geldiğini vurgulayan Günşen, şunları kaydetti:

"Atatürk, dilin de bir milli müdafaa meselesi olduğunu, Türkçemizi korumanın vatanı korumakla bir olduğunu, zira Türkçemizin de vatan kadar, tarih kadar, gelenek ve göreneklerimiz kadar aziz ve kutsal olduğunu çok iyi biliyordu. Nitekim onun 'Ülkesini ve yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır' derken, aynı gerçeği dile getiriyordu.



Onun Türk diline sahip çıkışı ve bizzat Türk tarihi yanında, Türkçe ile ilgilenmesi boşuna değildi. Türk milletinin yüksek kültür ve medeniyet inşa edici cevherine inanan Atatürk, bu büyük milletin dili olan Türkçenin de cevherine inanıyor; 'Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, millî hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin.' diyordu."

- "II. Uluslararası Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Malzeme Teknolojileri Konferansı NEM 2022" konferansı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) organizasyonunda, Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "II. Uluslararası Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Malzeme Teknolojileri Konferansı NEM 2022" konferansına katıldı.

Trakya Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, doğa bilimleri, mühendislik ve malzeme teknolojileri konularında son gelişmelerin konuşulduğu konferansın açılışına Kırklareli Valisi Birol Ekici, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜB Dönem Başkanı ve Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okhan Akdur, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı Yeğin, ulusal ve uluslararası birçok bilim insanı ve davetli konuşmacı katıldı.

Konferans Başkanı Doç. Dr. Burhan Coşkun, konferansın mühendislik ve doğa bilimleri başta olmak üzere birçok alandan bilim insanı ve araştırmacıyı bir araya getirerek bilgi ve tecrübe paylaşımı sağladığını ifade etti.

Trakya Üniversiteler Birliğinin 10. yılı münasebetiyle üye üniversitelerin iş birliği ile geniş kapsamlı bir programla disiplinler arası birçok önemli konuda yüksek bir bilimsel standardı ortaya koyan konferansa ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜB Dönem Başkanı ve Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, dönem başkanlıkları süresince birlik çatısı altında 44 ortak etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Konferansla ilgili bilgiler aktaran Rektör Şengörür, konferansın bu yıl 7 ülke, 21 üniversite ve 5 şirketten toplam 120 katılımcıya ev sahipliği yaptığını belirterek 80'i sözlü, 13'ü poster olmak üzere toplamda 93 bildirinin kabul edildiği bilgisini paylaştı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin gerçekleştirdiği konuşmada, NEM 2022 Konferansı’nda üç gün boyunca robotik ve mekatronikten yeni enerji malzemelerine, nükleer fizikten yapay zekâya kadar birçok teknolojik yeniliğin değerli akademisyenler ve araştırmacılar tarafından ele alınacağını ve konferans sonucunda çıkacak bilgilerin bilim dünyasına önemli katkılar sunacağını kaydetti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okhan Akdur ise geleceğe dönük mühendislik malzemelerinin üretilmesinin ve geliştirilmesinin teknoloji, AR-GE ve bilim çalışmalarıyla mümkün olduğuna değinerek düzenlenen konferansın, sanayinin bilim ve üniversiteler ile olan ilişkisinde kritik bir öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, konferansının multidisipliner ve özel bir toplantı olduğunu söyleyerek NEM 2022 Konferansı’ndan çıkacak bildirilerin faydalı ve hayırlı olması dileğinde bulundu.



Kırklareli Valisi Birol Ekici de yaptığı konuşmada üniversite-şehir iş birliği hakkında açıklamalarda bulunarak NEM 2022’nin Kırklareli’nde düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Vali Ekici, teşrifleriyle konferans programını onurlandıran TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a, Trakya Üniversiteler Birliği üyesi üniversitelerin rektörlerine, organizasyon komitesine, davetli konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür etti.

Onursal başkanlıklarını TÜB üye üniversite rektörlerinin üstlendiği konferansın davetli konuşmacısı TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Trakya Üniversiteler Birliği tarafından gerçekleştirilen etkinliğe davet edilmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Birlikte İş Yapmaya Neden İhtiyacımız Var? Geleceğimiz Açısından Sürdürülebilir ve Akıllı Bir Gelecek İçin Bakış Noktamız, Bilim ve Teknoloji Temelli Çözümler” başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı.



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