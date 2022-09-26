Edirne'deki trafik kazasında tır sürücüsü yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesinde Y.S. idaresindeki 35 AKC 284 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan Y.S, sağlık ekipleri tarafından Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.













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