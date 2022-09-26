Edirne'de asayiş

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.G (27) idaresindeki 17 ACE 624 plakalı kamyonet, Korucuköy Kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan A.G, sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Evinde çıkan yangında yaralandı

Keşan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde, A.D'nin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, ayaklarında yanıklar oluşan A.D, sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.