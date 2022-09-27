Özel gereksinimli çocuk ve gençler kampta spor yoluyla sosyalleşiyor

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EDİRNE (AA) - Trakya Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği'nin (TRAKDOSK) proje ortağı olarak yer aldığı "Zihinsel Engelli Gençlerin Spor Yoluyla Sosyalleşmesi​​​​​​​" başlıklı Erasmus+Spor Projesi kapsamında Edirne'de 3 günlük kamp gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, özel gereksinimli çocuk ve gençlerin spora katılımını ve fırsat eşitliğini arttırmak amacıyla yürütülen projenin Edirne Kampı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tesislerinde başladı.

Projenin Edirne kampında, 9 kurum 8 ülkeden spor liderleri, antrenörler, özel eğitim uzmanları ve özel sporcu adayları ile beraber toplamda 110 katılımcı ile 3 gün boyunca "Sporda İyi Liderlik, Antrenör Akademisi, Resmi Oyun Akademisi" başlıkları kapsamında çeşitli spor aktiviteleri ile antrenör, koç, sporcu eğitimleri düzenlendi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirildi.

TRAKDOSK adına 10 özel sporcu adayı genç ve 25 kulüp görevlisi, spor lideri, antrenör ve gönüllü katıldı. Yapılan etkinliklere, Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor uzmanı ve antrenörleri de katılarak destek verdi.

Açılış programına katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, proje kapsamında 8 ülkeden 9 kurumu tesislerde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Kadim şehir Edirne’nin tarihi ve turistik güzellikleri görmenizi istiyorum. Spor yaparak etkinlikte bulunacak bu renkli ekibe başarılar diliyorum. Spor faaliyetlerinin ve eğitimlerin sağlıklı tamamlanmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

TRAKDOSK Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Akdağ ise 36 aylık projenin başarıyla uygulandığını ve proje sayesinde 60 özel sporcu ve sporcu adayının etkinlikleri tamamladığını ifade etti.

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