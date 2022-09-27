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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde 2. Trakya Pati Festivali düzenlenecek.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival 2-4 Ekim tarihlerinde "hayvan sevgisi" teması ile gerçekleştirecek.

Festival kapsamında kedi köpek güzellik yarışması ile kompozisyon, fotoğraf, resim ve afiş yarışmaları yapılacak.

- Helvacıoğlu, seralarda incelemede bulundu

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediyenin sebze yetiştirdiği seraları inceledi.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, Trakya Kalkınma Ajansı'nın hibe destekleri ile İzzetiye Mahallesi'nde 20 sera kurulduğunu belirtti.

İlk hasadın 40 gün sonra yapılacağını ifade eden Helvacıoğlu, "Projemizin meyvelerini aldığımızı görmek memnuniyet verici. Seralarımızda toprakla buluşturduğumuz tohumlarımızın ürünleri marul ve fasulyeler yetişiyor." dedi.

- Helvacıoğlu, Keşan BİLSEM'i ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Bilim ve Sanat Merkezi'ni (BİLSEM) ziyaret etti.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada bölgedeki yetenekli öğrencileri keşfettiklerini belirtti.

Merkezin Keşan, İpsala, Enez'de yaşayan ve yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencilere hizmet vereceğini ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrenciler resim, müzik, İngilizce, matematik, fen ve teknoloji ile akıl ve zeka atölyelerinde çalışmalar yapabilecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde bilimle yetişen bir nesil için canla başla çalışıyoruz. Yapımında emeği geçen başta Edirne Milletvekilimiz Dr. Fatma Aksal, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, AK Parti il ve ilçe başkanlarımıza Keşan halkı adına teşekkür ediyoruz."

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