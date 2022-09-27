Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret etti.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, İriş, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Arpacı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek İriş'e teşekkür etti.

İriş ve yönetim kurulu üyeleri, şube müdürleri Mehmet Özer ve Hümeyra Gürgen'i de ziyaret etti.

- Havsa'da yol yapım çalışmaları sürüyor

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, doğal gaz çalışmaları sonrası yapılan yolların onarıldığını belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getiren Balkan, "Haftaya yapacağımız asfaltlama çalışması öncesi Eski Edirne Caddesi ve Fatih Caddemizde, geçtiğimiz ay yapılan doğalgaz çalışması sonrası bozulan yollarımıza asfalt yama ve beton hatıl yaparak hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Haftaya Fatih Caddemize ve Eski Edirne Caddemize çift kat asfaltlama yapacağız. Hemşerilerimize en sağlıklı hizmeti vermek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kaymakam Sevgili üreticileri ziyaret etti

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, çeltik kurutma mesaisine başlayan üreticileri ziyaret etti.

Kaymakam Sevgili, kurutma işlemi yapan üreticilerle sohbet edip yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karaağaç köyünü de ziyaret eden Sevgili, ceviz bahçelerinde incelemede bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.