Edirne'de asayiş

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir iş yerinde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri N.T'nin iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 31 paket çay, 9 şişe içki, 20 paket sigara, 300 paket sigara sarma kağıdı, 300 paket cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili N.T. gözaltına alındı.

- Üzerinde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı

Keşan ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak'ta N.A.'nın üzerinde arama yaptı.

Aramada 6,41 gram eroin ele geçirildi.

N.A. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.