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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi öğrencisi Ece Dikbıyık, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nda görev aldı.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Sanat Dalı Lisans öğrencisi Dikbıyık, orkestra şefi Cem Mansur tarafından genç sanatçıların ulusal ve uluslararası düzeyde sahne deneyimleri elde edebilmeleri adına kurulmuş Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın seçmelerine katıldı.



Seçmeleri başarıyla geçen Dikbıyık, orkestranın 05 - 16 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen turnesi kapsamında Altenburg, Berlin Konzerthaus, Pauliruine Dresden ve İstanbul İş Sanat salonlarda sahne aldı.



Dikbıyık ayrıca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na ait yeni konser salonu ve Prag Rudolfinum konser salonunda da viyolonsel grup şefi olarak görev yaptı.



- Dr. Öğretim Üyesi İsov'un kitabı yayımlandı



Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Balkan Tarihi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mümin İsov’un "En Farklı Komşu: 20. Yüzyılın İkinci Yarısında Bulgar Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı İmparatorluğu (Türkiye) ve Osmanlılar (Türkler) İmajı adlı eseri yayımlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsov, kitabında Bulgaristan’daki Osmanlı İmparatorluğu - Türkiye ve Osmanlılar - Türkler imajının inşasında okul ortamı, akademik söylem ve propaganda arasındaki etkileşime odaklandı.



İsov'un araştırmasının arşiv malzemeleri de dahil olmak üzere zengin kaynaklara, komünizm yıllarına ve demokrasiye geçiş sürecine ait bilim ve ideoloji açıdan Bulgar pedagojisi, tarih ve etnografyası, Türkoloji, Osmanlı ve Balkan araştırmaları alanının en etkin yazarlarının çalışmalarına dayandığı kaydedildi.

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