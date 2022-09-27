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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Edirne'de köyde yaşayan 65 yaş üstü kadınlara fiziksel aktivite eğitimi verildi.

İpsala Toplum Sağlığı Merkezi'nden yapılan açıklamada, İpsala ilçesine bağlı Hacıköy köyünde Sağlık Evi'ne başvuran 65 yaş ve üstü kadınlara ebe Hikmet Baykara Coşdu tarafından fiziksel aktivite eğitimi verildiği belirtildi.

2021 yılı TÜİK verilerine göre Edirne'nin yüzde 15.8 yaşlı nüfusu ile Türkiye'nin yaş ortalaması en yüksek 9. ili olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşlı nüfus oranının artması yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık çalışmalarının önemini arttırmıştır. Böylece Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm dünyada 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü olarak kutlanmaktadır. Bu yıl düzenlenecek etkinlikler için fiziksel aktivite tema olarak belirlenmiştir."

- Keşan'da yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Keşan ilçesinde yol ve kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Çukur Çeşme Sokak'taki çalışmaları yerinde inceledi.

Helvacıoğlu, belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalarla ilçeyi güzelleştirdiğini belirtti.

Çukur Çeşme Sokak trafiğinin tek yön yapılacağını ifade eden Helvacıoğlu, "Çarşı trafiğini rahatlatacak bir ring yol daha üretiyoruz. Tek yön ve tek şerit parklama ile hem sokak sakinleri rahat edecek hem de akıcı trafik ile sürücülerimiz rahat edecek." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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