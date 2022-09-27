Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Keşan'da, üst aramasında uyuşturucuyla yakalanan ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranması bulunan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri durumundan şüphelendikleri A.K'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen A.K. gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranması bulunan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

















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