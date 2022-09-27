Keşan'da okullarda yangın tatbikatı düzenlendi

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında okullarda yangın tatbikatı düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tatbikat öncesi öğrencilere İtfaiye Müdürlüğünün kullandığı araçlar ve yangın esnasında yapılması gerekenler anlatıldı.

İtfaiye Müdürü Gökhan Yılmaz, öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

Tatbikatta senaryo gereği okul bahçesinde çıkan yangın söndürüldü, okulda mahsur kalan öğrenciler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.