Edirne'de iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada 20 kişi hafif yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de iki servis minibüsünün çarpışması sonucu hafif yaralanan 20 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aynı tekstil fabrikasına işçileri götüren ve arka arkaya ilerleyen Harun Y.'nin kullandığı 22 S 0245 plakalı minibüs ile Samet Y. idaresindeki 22 S 0172 plakalı minibüs, sisin de etkisiyle Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 20 kişi hafif yaralandı.



Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.





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