Edirne'de 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İspat Cami Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler M.E. ve A.T. gözaltına alındı.





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