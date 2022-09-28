En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası Açılış Töreni'ne katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde organize edilen FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası, 21-30 Eylül tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştiriliyor.

Şampiyonada 50 ülkeden 430 farklı üniversitenin 769 sporcusu yarışıyor.

Rektör Tabakoğlu, şampiyonanın açılış törenine katıldı.



- Göreve yeni başlayan okul müdürü ve yardımcılarına yönelik kurs başlatıldı

Edirne'de, göreve yeni başlayan okul müdürü ve okul müdür yardımcılarına yönelik "Okul Yöneticiliğine Uyum ve Okul Mevzuatı Kursu" başlatıldı.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir hafta sürecek kursun açılış programı İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Arpacı, okul yöneticilerine yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, görevlerinde başarılar diledi.

Kurs açılış programına Müdür Yardımcısı Müzekka Bayrak ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Hizmetleri sorumlu Şube Müdürü Ozan Demiralp de katıldı.

- Rektör Tabakoğlu ÜAK Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ÜAK Dönem Başkanı Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı başkanlığında, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda gündem konuları görüşüldü.

Toplantı yönetim kurulu üyesi rektörlerin katılımıyla gerçekleştirildi.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.