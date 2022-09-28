Edirne'de 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de motosikletli polis ekipleri 4 uyuşturucu şüphelisini gözaltına aldı.

Polis ekipleri, Yeniimaret Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan 3 cam aparat ele geçirildi.

Şüpheliler G.K, C.G, H.Ü. ve E.K. gözaltına alındı.





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