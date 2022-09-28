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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12,438 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün ayçiçeği oldu.

Salon satışlarında 19 işlemde 119 ton ayçiçeği kilogramı en düşük 11,177 lira, en yüksek 12,438 liradan alıcı buldu.

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