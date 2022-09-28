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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne Ticaret Borsası

AA

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12,438 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün ayçiçeği oldu.

Salon satışlarında 19 işlemde 119 ton ayçiçeği kilogramı en düşük 11,177 lira, en yüksek 12,438 liradan alıcı buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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