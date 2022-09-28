Edirne'de apartman ile istinat duvarı arasına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, apartman ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 22 RR 089 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir apartman ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü.

Kazada sürücü E.Y. yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılan sürücü, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.