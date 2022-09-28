YTB Edirne Koordinasyon Ofisinin işleyişi uluslararası öğrencilere anlatıldı

EDİRNE (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Koordinasyon Ofisi'nin faaliyetleri, işleyişi ve çalışmaları, uluslararası öğrencilerin katıldığı programla anlatıldı.



Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, koordinasyon ofisinin açılışının ardından kentteki bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Edirne'nin çeşitli kültürlerin bir arada yaşadığı kıymetli bir şehir olduğunu söyledi.

Trakya Üniversitesinde Batı Trakya, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Karadağ ve Arnavutluk gibi gönül coğrafyasından öğrencilerin eğitim gördüğünü hatırlatan Kırbıyık, "İnşallah sizleri öğrencilik hayatınız boyunca bu kadim şehirde en iyi koşullarda ağırlayıp, en iyi koşullarda üniversitemizde eğitim verip mezun etmeyi ümit ediyoruz."dedi.



Edirne'de YTB'nin bir ofisinin açılmasının önemine işaret eden Kırbıyık, "Sizden gelecek her türlü talebe açık olacak bir ofis olacak. Sizin burayı etkin kullanmanız, yoğun kullanmanız, her türlü sosyal, kültürel ve diğer faaliyetler için bir arada bulunmanız bizi mutlu edecektir." diye konuştu.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Edirne'nin Balkanlar için hala payitaht olduğunu söyledi.

Edirne'de YTB ofisinin açılmasının anlamlı olduğunu ifade eden Aksal, "Çok kıymetli öğrenci kardeşlerimize de yeni bir mekan, yeni bir ev kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üç Şerefeli Cami'nin gölgesinde, Fatih Sultan Mehmet Han'ın eğitim gördüğü medresenin yakınında inşallah daha büyük başarılara imza atarsınız." dedi.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök de YTB'nin Edirne'de bir ofis açmasını önemsediklerini belirtti.



Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da üniversite olarak gönül coğrafyasından gelen öğrencileri bağırlarına bastıklarını söyledi.



YTB Başkanı Abdullah Eren de Edirne'de ofis açarak önemli bir eksikliği giderdiklerini belirtti.



Açılan ofisle Balkan coğrafyasına daha yakın olduklarını vurgulayan Eren, "Balkanlara özel projelerimizi buradan koordine etmeye devam edeceğiz ve Edirne'deki uluslararası öğrencilerimize, kendi imkanlarıyla gelenler de dahil uluslararası öğrenci akademilerini yapacağız." dedi.

Programa kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Batı Trakya'dan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Edirne'de öğrenim gören öğrenciler ve YTB yetkilileri katıldı.

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